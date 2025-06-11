СМИ: посол Германии в Украине может возглавить немецкую разведслужбу

Канцлер Германии Фридрих Мерц якобы готовит замену главы Федеральной разведывательной службы и рассматривает на эту должность действующего посла Германии в Украине Мартина Егера.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Первые намеки на замену руководства разведслужбы появились сразу же после начала работы правительства Фридриха Мерца.

По информации издания, непублично замена главы Федеральной разведывательной службы Германии BND уже согласована и должность должен занять Мартин Егер, нынешний посол Германии в Украине.

Действующий глава разведки Бруно Каль, который занимает эту должность уже восемь лет, вместо этого отправится послом в Ватикан. Он якобы интересовался этой должностью еще до распада "светофорной коалиции" в конце 2024 года, и теперь его пожелания удовлетворят.

Мартина Егера называют одним из самых опытных "кризисных дипломатов" МИД Германии. До назначения в Украину в 2023 году, напомним, он работал в Ираке и Афганистане.

По планам немецкого правительства, BND в ближайшие годы начнет получать больше финансирования. Также службе планируют предоставить более гибкие возможности.

В Мерца рассчитывают, что с Егером на посту главы разведслужбы и Филиппом Вольфом в роли координатора по вопросам разведки в офисе канцлера эффективность BND существенно возрастет.

Читайте также интервью "ЕвроПравды" с послом Йегером "Я здесь, чтобы помочь вам победить в войне"