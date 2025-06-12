Общенациональный опрос в Молдове свидетельствует о росте поддержки евроинтеграции, антироссийских настроений, а также беспокойства из-за экономики.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на опрос, проведенный Центром исследований общественного мнения Международного республиканского института (IRI).

По результатам общенационального опроса, почти половина граждан Молдовы считают, что страна движется в правильном направлении. Это – самый высокий показатель за более чем 20 лет наблюдений.

49% респондентов положительно оценили общий вектор развития страны, что, по словам Стивена Никса, директора IRI по вопросам Европы и Евразии, демонстрирует поддержку реформ правительства и курса на вступление в Европейский Союз.

В то же время опрос показал рекордно негативное отношение к России: 74% опрошенных оценили отношения с РФ как "плохие" или "очень плохие", что является ростом на 26 пунктов по сравнению с осенью 2021 года – до полномасштабного вторжения России в Украину.

"Вторжение России в Украину и ее агрессивное поведение существенно изменили общественное восприятие России в Молдове", – подчеркнул Никс.

Несмотря на положительную динамику в политическом курсе, экономическая ситуация остается главной проблемой для граждан.

По данным исследования, 63% участников опроса назвали рост стоимости жизни, низкие доходы и другие финансовые трудности важнейшими проблемами, требующими решения.

В конце мая стало известно, что почти две трети молдаван поддерживают вступление Молдовы в Европейский Союз.

Стоит обратить внимание на то, что парламентские выборы в Молдове, запланированные на 28 сентября 2025 года, могут стать решающими для дальнейшего курса Молдовы – а также стратегически важны для Украины.

Стремление Европы помочь Майе Санду удержать популярность перед выборами является одной из причин, почему ЕС может начать фактические переговоры о вступлении с Молдовой быстрее, чем с Украиной, для которой этот процесс заблокировала Венгрия.