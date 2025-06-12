Британия отреагировала на решение США пересмотреть роль в оборонном проекте AUKUS

В Великобритании отреагировали на сообщение о том, что США решили проверять на соответствие политике действующей администрации участие в оборонном проекте AUKUS, в который также входит Австралия и который предусматривает, в частности, строительство подводных лодок.

Об этом заявил пресс-секретарь британского премьера Кира Стармера, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

По его словам, "совершенно понятно", что новая администрация США "хочет пересмотреть свой подход к такому важному партнерству".

"AUKUS – это знаковое партнерство в области безопасности и обороны с двумя нашими ближайшими союзниками, и это одно из наиболее стратегически важных партнерств за последние десятилетия, которое поддерживает мир и безопасность в Индо-Тихоокеанском и Евроатлантическом регионах", – сказал пресс-секретарь.

В 2023 году США, Австралия и Великобритания обнародовали детали плана по поставке Австралии атомных подводных лодок с начала 2030-х годов для противодействия амбициям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

В среду представитель Пентагона заявил, что администрация пересматривает соглашение AUKUS, чтобы убедиться, что оно "соответствует программе президента "Америка прежде всего".