Великобритания и ее союзники из G7 анонсируют новые санкции против России

Великобритания и ее союзники из G7, как ожидается, во вторник анонсируют новые санкции против России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News со ссылкой на сообщение правительства Великобритании.

"Я хочу сотрудничать со всеми нашими партнерами из G7, чтобы ограничить энергетические доходы России и уменьшить средства, которые она может вкладывать в свою незаконную войну", – приводят в правительстве слова премьера Кира Стармера.

Великобритания уже ввела санкции против более 2300 человек, организаций и судов в рамках санкций против России после вторжения в Украину в 2022 году.

Ожидается, что Стармер выступит с речью, в которой он будет утверждать, что "Россия не имеет всех козырей в руках", и призовет союзников "воспользоваться этим моментом, чтобы усилить экономическое давление и показать Путину, что в его интересах – и в интересах России – продемонстрировать, что он серьезно настроен на мир".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что все еще верит, что Вашингтон может поддержать ужесточение санкций против России, несмотря на то, что Дональд Трамп ранее предполагал обратное.

Трамп в понедельник предположил, что не будет вводить дальнейшие санкции против России, поскольку европейцы должны "сделать это первыми" и "санкции стоят нам много денег". После этого Трамп покинул встречу в Кананаскисе на день раньше, а это означает, что он пропустит запланированную на вторник встречу G7 с президентом Украины Владимиром Зеленским.