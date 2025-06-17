Фицо считает, что Словакии "подошел бы нейтралитет"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что нейтральный статус был бы выгодным для его страны в условиях нынешней международной ситуации.

Такое заявление он сделал во время визита в Министерство экономики, где проходил день отчетности, цитирует Aktuality, передает "Европейская правда".

Фицо заявил, что имеет ощущение, что "мир меняется".

"Если говорить обо мне лично, то скажу вам, что в эти бессмысленные времена вооружения, когда оружейные компании потирают руки так же как это делали фармацевтические компании во время Covid, нейтралитет очень подходил бы Словакии", – заявил премьер Фицо.

По его словам, вопрос нейтралитета он уже поднимал "очень официально и очень четко", однако признал, что решение по этому поводу не зависит только от него.

Заявление премьера прозвучало накануне круглого стола с президентом Петером Пеллегрини, где представители парламентских партий должны были обсудить вопрос увеличения оборонного бюджета.

Реакция оппозиции была мгновенной. Лидер самой мощной оппозиционной силы "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка назвал слова Фицо скандальными и обвинил его в стремлении вывести страну из Североатлантического альянса.

"Роберт Фицо грезит о нейтралитете. Он фактически ставит под сомнение наше членство в НАТО, что является основой нашей безопасности. Это разрушает внешнюю политику Словакии и играет на руку Путину", – заявил Шимечка.

Стоит напомнить, что 10 июня Еврокомиссия представила 18-й пакет санкций против России.

После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит 18-й пакет санкций ЕС против РФ, "если Европейская комиссия не предложит реального решения кризисной ситуации, в которой окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России".