Канада объявила детали новых масштабных санкций против России

Министерство иностранных дел Канады заявило об "одном из самых важных объявлений о санкциях" против России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ведомства.

Объявленные Канадой санкции в целом касаются 77 физических и 39 юридических лиц, которые способствуют российской агрессии, почти 1000 новых товарных позиций, а также 201 судна так называемого теневого флота России.

"Это одно из важнейших объявлений Канады о санкциях с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое охватывает крупнейший в истории пакет санкций, связанных с судоходством и торговлей", – утверждает канадский МИД.

Среди прочего, Канада запрещает экспорт в Россию товаров, связанных с производством химического и биологического оружия, промышленных товаров и технологий двойного назначения, а также ограничивает импорт российского угля и металлов.

Также в санкционный список внесены три финансовые учреждения, которые помогают Кремлю обходить ограничения на российскую банковскую систему, и 17 человек, причастных к развитию квантового сектора в России.

Другие лица, внесенные в черный список Канады, оказывают прямую и косвенную поддержку военно-промышленному комплексу России и причастны к кампаниям по дезинформации, отметило канадское МИД.

Всего с 2014 года Канада ввела санкции против более 3300 физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Марк Карни объявил о предоставлении Украине военной помощи на сумму более 2 миллиардов канадских долларов ($1,48 миллиарда), в которую войдут беспилотники, вертолеты и боеприпасы.