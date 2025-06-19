В НАТО обнародовали план саммита в Гааге: продлится меньше суток

Саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, пройдет в существенно сокращенном формате и продлится менее суток.

Это следует из графика, который публикует пресс-служба Альянса, сообщает "Европейская правда".

Согласно графику, лидеры стран-членов НАТО начнут прибывать на саммит вечером 24 июня: программа начнется с ужина, который организуют король Нидерландов Виллем-Александр и его жена Максима.

В тот же день запланирован рабочий ужин Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел под председательством генерального секретаря Марка Рютте.

Также вечером 24 июня состоится рабочий ужин Североатлантического совета в рамках заседания министров обороны. Председательствовать на нем будет глава Минобороны Нидерландов.

На 25 июня запланированы заседания Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств, а в 14:00 по местному времени (15:00 по Киеву) состоится пресс-конференция Марка Рютте.

Таким образом вся программа саммита вложена в менее чем сутки.

Как ранее сообщала "Европейская правда", программа нынешнего саммита НАТО была специально сокращена, чтобы подстроиться под президента США Дональда Трампа.

Известно, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен на официальный ужин для лидеров НАТО, который вечером 24 июня примет король Нидерландов.

Но на фоне все меньшей заинтересованности Трампа в решении войны в Украине некоторые украинские чиновники, по данным СМИ, сомневаются в целесообразности визита президента Зеленского на саммит НАТО.

В то же время СМИ сообщают, что украинский президент пока планирует лично принять участие в саммите НАТО.

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