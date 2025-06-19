В Швейцарии навязчивое преследование стало уголовным преступлением

Швейцарский парламент окончательно одобрил включение в Уголовный кодекс страны сталкинг – то есть навязчивое и нежелательное преследование людей.

Об этом сообщило информагентство Keystone-ATS, пишет "Европейская правда".

Верхняя палата парламента Швейцарии, Совет кантонов, в четверг проголосовала за компромиссное предложение об объявлении сталкинга уголовным преступлением. Перед этим его поддержала и нижняя палата, Национальный совет.

К сталкингу будут относить звонки или сообщения в любое время суток, письма с угрозами, подарки и преследование на улице. Их особенность – повторяемость и угроза для того, кого это преследование касается.

В случае принятия закона того, кто настойчиво преследует или угрожает кому-то и тем самым ограничивает его свободу жить своей жизнью, в Швейцарии будут наказывать тюремным заключением на срок до трех лет или штрафом.

Первоначальное предложение, выдвинутое еще в 2024 году, предусматривало автоматическое преследование тех, кто занимается сталкингом, ссылаясь на ситуации, когда пострадавшие боятся заявить о преступлении.

Принятый компромисс, однако, предусматривает, что для того, чтобы привлечь кого-то к ответственности за сталкинг, человек в Швейцарии сам должен заявить о преступлении.

Напомним, несколько лет назад в Англии и Уэльсе мизогинию признали преступлением на почве ненависти.