Зеленский ожидает плодотворного сотрудничества с Навроцким

Президент Владимир Зеленский поздравил новоизбранного польского лидера Кароля Навроцкого с победой на выборах президента страны.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Зеленский поздравил Навроцкого с победой на президентских выборах в понедельник, 2 июня.

Он заявил, что Польша, которая "сохраняет силу национального духа и веру в справедливость", была и остается опорой региональной и общеевропейской безопасности и сильным голосом, который "защищает свободу и достоинство для каждой нации".

Украинский лидер ожидает "неизменно плодотворное сотрудничество" с Польшей и лично с новым президентом страны.

"Укрепляя друг друга на нашем континенте, даем больше сил Европе в глобальной конкуренции и приближаем достижение реального и прочного мира", – добавил он.

Как известно, с небольшим отрывом в 1,78 процентного пункта Навроцкий победил своего соперника, мэра Варшавы Рафала Тшасковского на президентских выборах в Польше.

Стоит заметить, что в конце мая Навроцкий официально принял требования лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена, среди которых обещание не пускать Украину в НАТО, в обмен на поддержку во втором туре.

В то же время его соперник Тшасковский отказался подписывать такую декларацию.

Выборы президента Польши являются решающими для формирования политики страны, также они показали изменение отношения к Украине. Детали – в статье "Меньшее зло" не только для Украины: кто и благодаря чему станет новым президентом Польши.