В Еврокомиссии рассказали о деталях разговора фон дер Ляйен с сенатором Грэмом

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и сенатор-республиканец Линдси Грэм в понедельник, 2 июня, в Берлине обсудили координацию жестких санкций США и ЕС против России.

Об этом сообщили в пресс-службе "Европейской комиссии", передает "Европейская правда".

Грэм и фон дер Ляйен обсудили совместную координацию санкций против России в ответ на продолжающуюся агрессию против Украины.

"Сегодня утром в Берлине президент фон дер Ляйен встретилась с сенатором США Линдси Грэмом, чтобы обсудить координацию между ЕС и США по санкциям в ответ на продолжающуюся захватническую войну России против Украины", – сообщили в Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что как Евросоюзу, так и США "нужно реальное прекращение огня, нам нужна Россия за столом переговоров, и нам нужно закончить эту войну".

"Давление работает, поскольку Кремль не понимает ничего другого", – убеждена президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен "приветствовала обязательства сенатора Грэма усилить давление на Россию и продвинуть законопроект(о санкциях. – Ред.) в Сенате на следующей неделе".

В Еврокомиссии напомнили, что ЕС готовит свой 18-й пакет жестких санкций, направленных на энергетические доходы России, включая инфраструктуру "Северного потока", российский банковский сектор и снижение верхнего предела цены на сырую нефть.

"Эти шаги, предпринятые вместе с мерами США, резко усилят общее влияние наших санкций", – заявила президент фон дер Ляйен.

2 июня Линдси Грэм планирует также встретиться с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем в Берлине.

Накануне республиканский сенатор Линдси Грэм заявил, что стремится ввести новые санкции против России до саммита стран "Группы семи" в июне.

Грэм ожидает, что верхняя палата Конгресса уже на этой неделе начнет рассмотрение новых масштабных санкций против России из-за отсутствия прогресса в достижении перемирия в Украине.