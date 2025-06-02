У Єврокомісії розповіли про деталі розмови фон дер Ляєн з сенатором Гремом

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та сенатор-республіканець Ліндсі Грем у понеділок, 2 червня, у Берліні обговорили координацію жорстких санкції США та ЄС проти Росії.

Про це повідомили у пресслужбі "Європейської комісії", передає "Європейська правда".

Грем та фон дер Ляєн обговорили спільну координацію санкцій проти Росії у відповідь на триваючу агресію проти України.

"Сьогодні вранці в Берліні президент фон дер Ляєн зустрілася з сенатором США Ліндсі Гремом, щоб обговорити координацію між ЄС та США щодо санкцій у відповідь на триваючу загарбницьку війну Росії проти України", – повідомили в Єврокомісії.

Фон дер Ляєн наголосила, що як Євросоюзу, так і США "потрібне реальне припинення вогню, нам потрібна Росія за столом переговорів, і нам потрібно закінчити цю війну".

"Тиск працює, оскільки Кремль не розуміє нічого іншого", – переконана президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн "привітала зобов'язання сенатора Грема посилити тиск на Росію і просунути законопроєкт (про санкції. – Ред.) у Сенаті наступного тижня".

У Єврокомісії нагадали, що ЄС готує свій 18-й пакет жорстких санкцій, спрямованих на енергетичні доходи Росії, включаючи інфраструктуру "Північного потоку", російський банківський сектор і зниження верхньої межі ціни на сиру нафту.

"Ці кроки, вжиті разом із заходами США, різко посилять спільний вплив наших санкцій", – заявила президентка фон дер Ляєн.

2 червня Ліндсі Грем планує також зустрітися з міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем в Берліні.

Напередодні республіканський сенатор Ліндсі Грем заявив, що прагне запровадити нові санкції проти Росії до саміту країн "Групи семи" у червні.

Грем очікує, що верхня палата Конгресу вже цього тижня почне розгляд нових масштабних санкцій проти Росії через відсутність прогресу в досягненні перемир'я в Україні.