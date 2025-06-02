Посол ЕС о спецоперации СБУ: надо признать – в Украины есть свои карты

После ударов по российским авиабазам, где базировалась стратегическая авиация, следует признать, что Украина имеет свои "карты".

Об этом в Facebook заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, передает "Европейская правда".

Она отметила, что вчерашний успешный удар Украины по глубокому тылу России вызвал восхищение во всем мире.

Матернова отметила, что именно с атакованных авиабаз вылетали российские стратегические бомбардировщики, которые наносили удары по гражданским объектам, детям и больницам.

"Именно поэтому важно признать: нет, Россия не держит все карты в руках, у Украины есть свои карты. Она имеет сильную оборонную отрасль, способна к инновациям и имеет потенциал для проведения таких операций", – подытожила дипломат.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что в Украине "нет козырей", и что Россия "держит все карты", намекая на преимущество России в войне. Его высказывания часто критиковали за преуменьшение возможностей Украины и чрезмерную снисходительность к России.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя атаку на российские военные аэродромы, в результате которой были уничтожены и повреждены стратегические бомбардировщики, заявила, что Украина успешно защищает себя.

А глава МИД Чехии Ян Липавский после атаки заявил, что иметь союзником сильную и хорошо вооруженную Украину – это в интересах Европы.