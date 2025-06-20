В Британии сделали первый шаг к легализации ассистированного суицида

Палата общин Великобритании в пятницу одобрила в третьем чтении законопроект, который позволяет людям в Англии и Уэльсе прекратить жизнь по собственному желанию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

За законопроект об ассистированном суициде проголосовали 314 депутатов британской Палаты общин, против него отдали 291 голос.

Отметим, что поддержка инициативы заметно упала по сравнению с октябрем 2024 года, когда ее одобрили во втором чтении: тогда "за" проголосовали 330 депутатов, а "против" – 275.

Теперь законопроект идет на рассмотрение в верхнюю палату – Палату лордов, и в случае одобрения там должен получить формальное одобрение монарха Чарльза III для вступления в силу.

Законопроект депутата Ким Лидбитер от Лейбористской партии предусматривает, что взрослые и неизлечимо больные, которым осталось жить всего шесть месяцев, смогут прибегнуть к ассистированному суициду – то есть прервать жизнь в сопровождении специально обученного человека.

Документ предусматривает ряд предохранителей, чтобы ассистированный суицид не был квалифицирован как доведение до самоубийства: утверждение решения двумя независимыми врачами, судьей высокого суда, а также самостоятельное введение лекарств человеком, который умирает.

Законодательство также предусматривает до 14 лет заключения для тех, кто принуждает кого-то просить о помощи в смерти или принимать лекарства.

В случае принятия закон будет распространяться только на Англию и Уэльс. В Шотландии сейчас рассматривают собственный законопроект. А на самоуправляемых зависимых территориях британской короны – островах Мэн и Джерси – в марте приняли свой отдельный закон.

В отличие от ассистированного суицида, эвтаназия не обязательно предполагает неизлечимую болезнь человека. Обе практики сейчас разрешены лишь в небольшом количестве европейских государств.

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