Истребители НАТО трижды вылетали для перехвата российских самолетов над Балтикой

Истребители, выполняющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе трижды поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопроводить российские самолеты, нарушившие правила полетов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

Как отметили в литовском оборонном ведомстве, 3 июня истребители воздушной полиции НАТО поднялись в воздух для опознания двух самолетов Су-30СМ.

В тот же день истребители НАТО также поднялись в воздух, чтобы идентифицировать истребитель СУ-33 и разведывательный самолет СУ-24МР, которые летели в международном воздушном пространстве с материковой части России.

4 июня истребители НАТО поднялись в воздух для опознавания двух самолетов Су-30СМ, летевших в международном воздушном пространстве из Калининградской области, а затем туда возвращавшихся.

Все указанные самолеты летели без плана полета и без радиосвязи с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

Ситуация в районе Балтийского моря остается напряженной после попыток нелегальной разведки и вероятных актов саботажа.

Только за одну неделю мая истребители, выполняющие миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии, четыре раза поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов.

Тогда же сообщалось, что польские истребители перехватили российский бомбардировщик Су-24 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.