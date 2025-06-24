Трамп поставил под сомнение толкование ключевой статьи договора о НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что не существует единого толкования статьи 5 Договора о НАТО – ключевого ее положения, которое предусматривает коллективную защиту в случае нападения на Альянс.

Об этом Трамп сказал журналистам во вторник на борту Air Force One, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

На вопрос о том, готов ли он подтвердить обязательства США по статье 5 Договора о НАТО, Трамп сказал, что это "зависит от вашего определения" этой статьи.

"Существует множество толкований статьи 5. Вы это знаете, правда? Но я готов быть их другом, знаете, я подружился со многими из этих лидеров (государств НАТО. – Ред.) и готов помогать им", – добавил он.

Позже на просьбу уточнить заявления о защите союзников по НАТО президент США ответил, что он стремится "сохранить жизни людей" и предан "жизни и безопасности".

"Я дам вам точное определение (статьи 5 НАТО. – Ред.), когда приеду туда (на саммит НАТО. – Ред.). Я просто не хочу делать это в самолете", – сказал Трамп.

Статья 5 является фундаментальной основой НАТО, образованного для защиты Западной Европы от Советского Союза во время холодной войны, и с тех пор является основой альянса под руководством США.

Однако она служит давним источником недовольства Трампа, который жалуется, что союзники США слишком зависят от оборонных расходов Вашингтона и должны больше способствовать коллективной безопасности.

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