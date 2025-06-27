Германия готовит механизм для блокирования возобновления "Северного потока-2"

Правительство Германии рассматривает возможность изменения законодательства, чтобы предотвратить потенциальное поглощение компании, которая управляет газопроводом "Северный поток-2".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Reuters.

Как известно, в настоящее время швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая управляет российским газопроводом, проходит процедуру банкротства, что может привести к продаже ее активов.

СМИ ранее сообщали о заинтересованности отдельных инвесторов, в частности американских, в покупке этих активов.

Но в ответе депутатам Бундестага от 24 июня Министерство экономики Германии заявило, что обсуждает внесение поправок в закон о внешней торговле.

Изменения должны привести к тому, что в случае поглощения немецких компаний правительство Германии сможет проверять источник инвестиций и потенциально блокировать их – чего сейчас не предусмотрено.

Бывший государственный секретарь министерства экономики и депутат от партии "Зеленые" Михаэль Кельнер заявил Reuters, что правительство должно устранить эту лазейку, чтобы газопроводы в Германии или Европе "не принадлежали российским или американским компаниям".

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал сделать все, чтобы ослабить военную машину России и чтобы газопровод "Северный поток-2" не заработал.

Как сообщалось, Европейский Союз приближается к решению о включении российских газопроводов "Северный поток-2" в новый проект санкций против России, чтобы положить конец слухам о возможном возобновлении их работы.