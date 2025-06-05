В ЕС прогнозируют, что количество конфликтов в мире возрастет вчетверо из-за изменения климата

Климатический кризис может вчетверо увеличить вероятность вооруженных конфликтов из-за ограниченных ресурсов.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Хукстра сделал свои комментарии накануне своего выступления на форуме Европейского политического центра по экономической безопасности.

"Климатические изменения имеют абсолютно четкие прямые и косвенные последствия для геополитики, безопасности и стабильности", – подчеркнул Хукстра.

По его словам, в течение последнего года с ним неоднократно контактировали представители высшего военного руководства, чтобы обсудить влияние повышения уровня моря, засух, наводнений и лесных пожаров на вооруженные силы, а также риски миграции и нехватки ресурсов как источников конфликтов.

"Борьба за ресурсы всегда была частью войн. Но из-за драматических последствий климатических изменений этот фактор возрастет в четыре раза", – подчеркнул он.

Заявление прозвучало на фоне попыток администрации Дональда Трампа снизить приоритетность климатических вопросов в стратегии НАТО. Между тем Хукстра сталкивается с давлением о необходимости объединить страны ЕС вокруг достижения климатических целей, включая амбициозную цель – сделать Европу первым климатически нейтральным континентом к 2050 году.

Несмотря на то, что вызовы безопасности и экономические вызовы, особенно на восточном фланге ЕС из-за агрессивной политики России, вытеснили климат из топ-приоритетов ЕС, Хукстра отмечает: безопасность и климатическая политика должны идти рядом, ведь глобальное потепление непосредственно влияет на военную деятельность.

Уже сейчас армии в нескольких странах ЕС привлекают к борьбе с лесными пожарами, а Министерство обороны США заявляет о росте количества операций, связанных с климатическими чрезвычайными ситуациями.

Напомним, ранее Хукстра заявил, что мир вступает в эпоху "геополитической зимы" на фоне укрепления ультраправых сил в Европе и возвращения к власти в США Дональда Трампа.

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