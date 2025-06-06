Мерц говорит, что в Германии вырос уровень антисемитизма из-за миграции

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что миграция является одним из ключевых факторов роста антисемитизма в Германии.

Заявление главы немецкого правительства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Мерц назвал это "ужасным вызовом" для своей страны.

"Мы имеем своего рода импортированный антисемитизм с большим количеством мигрантов, прибывших к нам за последние 10 лет", – сказал он.

Термин "импортированный антисемитизм" вызвал споры в Германии. Он предполагает, что антисемитизм является преимущественно следствием иммиграции, и эта мысль часто повторяется в правых кругах.

Критики говорят, что этот термин несправедливо нацелен на мусульман и мигрантов, преуменьшая при этом антисемитизм в широких кругах немецкого общества.

Согласно данным, опубликованным в среду мониторинговой организацией, количество антисемитских инцидентов в Германии резко возросло в 2024 году.

В отчете Федерального объединения ведомств по исследованиям и информации об антисемитизме (RIAS) задокументировано 8 627 антисемитских инцидентов, что на 77% больше, чем в предыдущем году.

Из них 5 857 случаев были классифицированы как "антисемитизм, связанный с Израилем" – то есть инциденты, в которых евреи, живущие в Германии, считаются ответственными за действия израильского правительства, или в которых оспаривается право Израиля на существование.

Эта цифра более чем вдвое превысила показатель 2023 года.

"Мы делаем все возможное, чтобы снизить эти цифры", – сказал Мерц, добавив, что Германия преследует тех, кто нарушает закон.

Напомним, с началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища, если те уже имеют поданные заявки на получение убежища в какой-то другой стране ЕС.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами. Изменение курса Германии уже отразилось на статистике – она впервые за много лет потеряла первенство среди стран, где подают больше всего заявок на получение убежища.