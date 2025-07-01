Axios: США ведут переговоры по соглашению по безопасности между Израилем и Сирией

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о возможном соглашении по безопасности между Израилем и Сирией.

Об этом сообщили Axios американские и израильские чиновники, пишет "Европейская правда".

По данным портала, переговоры сейчас находятся на "предварительном" этапе.

В публикации говорится, что хотя нормализация отношений между двумя заклятыми врагами пока не стоит на повестке дня, переговоры могут заложить основу для будущей дипломатии – начиная с усилий по уменьшению напряженности и обновления мер безопасности вдоль нестабильной границы между Израилем и Сирией.

Любой прорыв стал бы значительным дипломатическим достижением для администрации Трампа, учитывая десятилетия вражды между Израилем и Сирией при правлении семьи Асада, отмечает портал.

США выступают за постепенный процесс, который позволит медленно укрепить доверие и улучшить отношения между Израилем и Сирией.

В свою очередь Израиль настаивает на гарантиях, что любые переговоры в конечном итоге приведут к полноценному мирному соглашению и нормализации отношений, сообщил Axios израильский высокопоставленный чиновник.

Другой израильский чиновник предупредил, что соглашение "не будет достигнуто в ближайшее время", и заявил, что для достижения значительного прогресса понадобится время.

В Израиле надеялись, что США сохранят некоторые санкции как рычаг давления на Сирию с целью подтолкнуть ее к полной нормализации отношений с Израилем.

Но представитель администрации США заявил журналистам в понедельник, что администрация не видит смысла в таком подходе.

"Для Сирии выгодно склониться на сторону Израиля. Президент аль-Шараа заявил, что хочет начать переговоры с Израилем. Чтобы привлечь сирийцев, нужно заключить с Израилем выгодную для них сделку", – сказал чиновник.

Как известно, Трамп отменил санкции, которые были введены против Сирии еще в 2004 году.

Во время первого зарубежного турне в мае президент США заявил, что отменит санкции против Сирии.

Он также встретился с ее временным президентом Ахмедом аль-Шараа, который возглавлял свержение режима Асада.