Трамп анонсировал, что США снимут санкции против Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что начнет нормализацию отношений с Сирией и отменит санкции против нее, чтобы дать стране "шанс на мир" после свержения режима Башара Асада.

Об этом он заявил на инвестиционном форуме в Эр-Рияде 13 мая, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Трамп заявил, что решил отменить санкции против Сирии по просьбе кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Есть новое правительство, которое, надеемся, будет успешным. Желаю Сирии успехов. Покажите нам что-то особенное", – сказал он.

В среду Трамп также должен встретиться с нынешним фактическим президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа – бывшим повстанцем, который в прошлом году возглавил восстание против Башара Асада.

Аль-Шараа станет первым сирийским лидером, который встретится с американским президентом после того, как покойный Хафез Асад встретился с Биллом Клинтоном в Женеве в 2000 году.

С момента установления новой власти в Сирии в декабре 2024 года в США взвешивали дальнейшие шаги, особенно с учетом участия аль-Шараа в группировках, которые Вашингтон классифицировал как террористические.

Подобный вопрос обсуждается и в Европейском Союзе. Президент Франции Эмманюэль Макрон на днях заявил, что будет призывать ЕС отменить санкции против Сирии, когда в июне наступит время их возобновления.