Трамп отменил американские санкции против Сирии

Американский президент Дональд Трамп отменил санкции, введенные против Сирии еще в 2004 году.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 30 июня, Трамп подписал указ, которым отменил американские санкции, введенные против Сирии еще в 2004 году.

Действие этих ограничений прекратится уже во вторник, 1 июля, с целью поддержания пути страны к "стабильности и миру".

В указе указано, что Трамп отменяет санкции против Сирии, при этом сохраняя ограничения против свергнутого экс-президента страны Башара Асада и его соратников.

Также ограничения будут действовать в отношении "нарушителей прав человека, наркоторговцев и лиц, связанных с химическим оружием, ИГИЛ или ее аффилированных лиц, а также их иранских посредников".

Этот документ также позволяет ослабление экспортного контроля на определенные товары и отменяет ограничения на иностранную помощь Сирии, а также пересмотр статуса временного главы страны Ахмеда аль-Шараа как "террориста".

Затем Трамп поручил государственному секретарю Марко Рубио пересмотреть вопрос о признании Сирии государством-спонсором терроризма, а также: изучить возможности ослабления санкций в ООН для поддержки стабильности в Сирии.

"Президент Трамп стремится поддержать Сирию, которая будет стабильной, единой и будет жить в мире с собой и своими соседями. Президент Трамп хочет, чтобы Сирия достигла успеха, но не за счет интересов США", – добавляется в указе.

Напомним, во время первого зарубежного турне в мае президент США заявил, что отменит санкции против Сирии.

Он также встретился с ее временным президентом Ахмедом аль-Шараа, который возглавлял свержение режима Асада.

С тех пор как в Сирии установилась новая власть в декабре 2024 года, в США взвешивали дальнейшие шаги, особенно с учетом участия аль-Шараа в группировках, которые Вашингтон классифицировал как террористические.