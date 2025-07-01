Украина присоединилась к ряду санкционных пакетов ЕС против России, а также санкций против причастных к нарушению прав человека в Беларуси и Иране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявили в пресс-службе Офиса президента Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие три решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и подписал указы, обеспечивающие синхронизацию Украины с рядом санкционных решений Евросоюза. Как отмечается, это стало первым этапом реализации решения СНБО от 27 июня 2025 года "О синхронизации санкционного давления Украины, ЕС и других участников "Группы семи" на РФ и связанных с ней субъектов".

Таким образом, Украина синхронизировала свои санкции с 9-14 санкционными пакетами ЕС, санкциями против причастных к нарушению прав человека в Беларуси, а также решениями ЕС от 2011 и 2020-2025 годов в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека в Иране и военной поддержке РФ в войне против Украины.

Всего под санкции попали 403 физических лица и 188 юридических.

"Наше государство продолжает подготовку следующих санкционных пакетов для полной синхронизации санкционной политики с партнерами. Украина ожидает от международного сообщества максимального отражения и поддержки украинских санкций в соответствующих национальных решениях", – отметили в Офисе президента.

Напомним, в понедельник 30 июня ЕС официально продлил секторальные санкции против России еще на полгода.

В то же время новый 18-й пакет санкций, против которого выступают Словакия и Венгрия, пока принять не удалось.