Путин поддерживает третью встречу в Стамбуле, чтобы обсудить "прекращение огня"

Хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что Россия готова к следующей встрече с Украиной в Стамбуле, предметом которой может стать обсуждение меморандумов сторон о прекращении огня.

Об этом он сказал российским пропагандистам во время встречи в Минске в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Путин признал, что так называемые меморандумы Украины и России с предложениями о прекращении огня – это "два абсолютно противоположных меморандума".

Он отметил, что на предыдущей встрече в Стамбуле украинская и российская делегации договорились "продолжить дальнейшие контакты" после завершения обменов и передачи тел погибших военных.

"Договорились таким образом, что после завершения этого этапа мы проведем третий раунд переговоров. В целом, мы к этому готовы. Нужно согласовать место, время", – заявил хозяин Кремля.

По словам Путина, Россия готова провести встречу в Стамбуле, а ее время должны определить руководители переговорных делегаций от обеих сторон.

"А что будет предметом? Предметом, на мой взгляд, должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны", – подытожил он.

Последний раунд встречи в Стамбуле состоялся 2 июня. На нем Россия передала Украине свой меморандум с набором ультиматумов.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп готов прибыть на потенциальные мирные переговоры между лидерами Украины и России в Турции, если Путин также согласится принять в них участие.