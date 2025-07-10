Нидерланды выделяют 300 млн евро на восстановление и экономическое укрепление Украины

В четверг, 10 июля, Нидерланды объявили о выделении 300 млн евро на восстановление и укрепление Украины в 2025 и 2026 годах.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Каспар Вельдкамп во время Конференции по восстановлению Украины в Риме, пишет "Европейская правда".

В четверг, 10 июля, стало известно о том, что Нидерланды выделят Украине 300 млн евро на восстановление и укрепление в течение 2025-го и 2026-го годов.

По словам Вельдкампа, 30 млн евро из этой суммы будет выделено на поддержку нидерландских компаний и организаций в создании проектов, способствующих восстановлению и устойчивому восстановлению Украины, через грантовую программу "Фонд партнерства с Украиной".

Он отметил, что 52 млн евро будут потрачены в 2025 году на восстановление энергетической инфраструктуры и питьевого водоснабжения в Украине.

Еще 4 млн евро пойдут на строительство нового крыла Детской больницы во Львове в сотрудничестве с Центром детской онкологии имени принцессы Максимы в Утрехте.

Как отмечается, эти суммы являются частью средств, которые правительство ранее выделило на 2025 и 2026 годы для невоенной поддержки Украины. Общая сумма составляет более 500 млн евро, или 252 млн евро в год. О выделении первых 200 млн евро уже было объявлено ранее. Теперь также определено назначение остальных средств.

"Россия не только хочет поставить Украину на колени военным путем, но и уже более трех лет пытается уничтожить украинское общество и экономику путем постоянных атак, в частности на энергетическую инфраструктуру, водоснабжение, зернохранилища, а также на дома и квартиры. Поэтому важно, чтобы международное сообщество поддерживало Украину не только оружием, но и финансово, экономически и социально", – заявил Вельдкамп.

По его словам, экономика и общество Украины должны продолжать функционировать, потому что это помогает стране в ее борьбе.

"Это, так сказать, тыл за линией фронта. Наша финансовая и экономическая поддержка также будет способствовать более плавному восстановлению и уменьшению расходов на реконструкцию", – отметил он.

Также в заявлении говорится о том, что во время Конференции глава МИД страны и министр экономики Юлия Свириденко подпишут соглашение о сотрудничестве по продолжению программы грантов "Фонда партнерства с Украиной".

В конце июня Нидерланды объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на общую сумму примерно 175 млн евро.

Этот пакет помощи дополняет ранее объявленную поддержку в объеме 400 млн евро для обеспечения морской безопасности.

Также в том же месяце стало известно, что бельгийский минный тральщик BNS Narcis и нидерландский Zr. Ms. Vlaardingen недавно были переданы Украине.