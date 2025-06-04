Нидерланды объявили о новом пакете поддержки Украины по морской безопасности на 400 млн евро

Нидерланды передадут Украине большой пакет военной помощи в сфере морской безопасности, в который входят корабли, катера и морские беспилотники, на общую сумму в 400 млн евро.

Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс перед началом заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" 4 июня в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Нидерланды объявили новый пакет военной помощи Украине на 400 млн евро, который будет включать в себя корабли, катера и морские беспилотники.

"На сегодняшнем заседании Контактной группы я объявляю о новом пакете поддержки (Украины) в размере 400 млн в сфере морской безопасности. Он будет включать более 100 кораблей, патрульных катеров, транспортных катеров, перехватчиков, кораблей специальных операций. То есть широкий спектр из более 100 судов", – сообщил Брекельманс.

По его словам, пакет также включает в себя более 50 морских беспилотников, а также системы вооружения, датчики, резервные части и обучение украинских специалистов.

"Это полный пакет для усиления морской безопасности Украины. Это очень важно, потому что мы видим, что российские угрозы, как в Черном море, так и вокруг Херсона, растут. Для Украины очень важно защитить себя от этого", – заявил министр обороны Нидерландов.

Он добавил, что Нидерланды хотят поддержать Украину в вопросах свободы судоходства и сохранения торговых морских путей.

В конце мая Министерство обороны Нидерландов подтвердило отправку последней партии из 24 истребителей F-16, которые предназначались для Украины.

Известно, что Румыния и Нидерланды создадут совместный центр по обучению украинского технического персонала F-16.

Тем временем, нидерландский премьер-министр Дик Схоф объявил, что подает в отставку после того, как правительственная коалиция потеряла большинство в парламенте. Это событие спровоцировало решение ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса выйти из коалиции после того, как она не смогла договориться о более жестких мерах противодействия миграции.