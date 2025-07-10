Британия и Франция договорились сотрудничать в ядерном сдерживании

Лидеры Франции и Великобритании в четверг объявили о создании группы по надзору за ядерным оружием для улучшения сотрудничества в сфере ядерного сдерживания между двумя странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Лондоне заявил, что Франция углубит сотрудничество с Великобританией в сфере ядерного сдерживания.

Группа по надзору за ядерной безопасностью, которую договорились создать Франция и Великобритания, будет отвечать за координацию этого усиленного сотрудничества.

Напомнив, что Париж и Лондон являются "двумя единственными государствами", обладающими атомной бомбой в Европе, Макрон подчеркнул, что они "не исключают координации наших мер сдерживания".

Лидер Франции позже уточнил, что возможная координация французских и британских сил ядерного сдерживания "абсолютно отличается от того, что мы делаем в Украине".

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, Франция имеет 290 ядерных боеголовок, размещенных на четырех подводных лодках и истребителях Rafale.

Великобритания, со своей стороны, имеет 225 ядерных боеголовок, а из носителей – только четыре атомные подводные лодки. В июне, однако, Лондон объявил о возобновлении воздушного компонента путем закупки 12 истребителей F-35.

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