Норвегия хочет ужесточить требования к российским кораблям в своих водах

Власти Норвегии хотят запретить крупногабаритным российским судам плавать в норвежских водах без сопровождения лоцмана.

Соответствующее предложение норвежское правительство опубликовало в пятницу, пишет "Европейская правда".

Сейчас российские суда могут самостоятельно совершать рейсы через территориальные воды Норвегии, которые требуют сопровождения лоцмана, если их штурманы имеют соответствующее разрешение норвежского правительства.

Правительство Норвегии предлагает отменить это исключение и сделать лоцманское сопровождение для российских судов обязательным.

Как пояснила министр рыбного хозяйства и по морским вопросам Марианне Сивертсен Несс, цель нововведения – "ограничить возможность разведывательной деятельности" России с помощью гражданских судов.

Предложение выносится на общественное обсуждение до конца августа. На это время Морское управление Норвегии приостанавливает рассмотрение заявлений российских штурманов о выдаче или возобновлении разрешений.

Напомним, с 1 июля Германия и Швеция также усилили проверки судов в своих территориальных водах, направленные против так называемого теневого флота России.

Читайте также: Противодействие теневому флоту РФ и новые запреты: что ждать от председательства Дании в ЕС.