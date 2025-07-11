В представительстве ЕС говорят, что рассчитывают на назначение руководителя БЭБ
Назначение победителя конкурса на должность руководителя Бюро экономической безопасности является для ЕС важным индикатором движения Украины по пути реформ.
Об этом заявил Штефан Шленинг, руководитель программ сотрудничества представительства ЕС в Украине, сообщает корреспондент "Европейской правды".
В Риме в рамках Конференции по восстановлению Украины состоялась дискуссия о ситуации в антикоррупционной сфере – "Достижения Украины и следующие шаги в противодействии коррупции", которую от имени представительства ЕС открыл Шленинг. В речи по случаю события он подчеркнул ситуацию, сложившуюся с БЭБ.
"Речь идет о Бюро экономической безопасности. Важно, чтобы процедура назначения руководителя бюро была завершена в соответствии с индикатором МВФ", – подчеркнул он.
Дипломат, впрочем, не стал упоминать фамилию Александра Цивинского.
Это стало одним из немногих публичных заявлений иностранных дипломатов по ситуации с БЭБ, прозвучавших после отмены правительством результатов конкурса.
Из топ-чиновников во время конференции в Риме только канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не должна сходить с пути реформ, идя в ЕС.
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