Еврокомиссар: новые тарифы Трампа фактически делают невозможной взаимную торговлю
Еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович резко высказался об анонсированных американским президентом Дональдом Трампом тарифах, заявив, что они фактически делают невозможным торговлю между ЕС и США.
Заявление еврокомиссара приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".
Трамп объявил, что с 1 августа для импорта из стран ЕС и Мексики начнут действовать 30-процентные пошлины.
В ЕС подготовили свои контрмеры в отношении США, однако решили их не применять, пока есть возможность решить вопрос путем переговоров.
"Давайте будем честными, идея 30-процентной пошлины фактически делает взаимную торговлю невозможной", – сказал Шефчович.
По его словам, в результате таких тарифов цепи поставок по обе стороны Атлантики "сильно пострадают".
Шефчович рассказал, что в ЕС восприняли письмо Трампа "с сожалением и разочарованием".
В то же время еврокомиссар пообещал в понедельник продолжить переговоры со своими американскими коллегами, чтобы попытаться найти выход из этого кризиса.
"Я обсужу с министрами следующие шаги на ближайшие недели. Я вижу их в четырех направлениях: переговоры, меры сбалансирования, взаимодействие с партнерами, разделяющими наши взгляды, и диверсификация нашей торговли", – отметил он.
Тем временем глава МИД Италии Антонио Таяни рассказал, что в случае провала торговых переговоров с США ЕС применит тарифы к американскому импорту на сумму от 21 млрд евро.
В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что если Трамп введет 30-процентные тарифы, это станет"сокрушительным ударом" по экономике страны.