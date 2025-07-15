Почему Орбан не спешит отказываться от российской нефти и как должен действовать Брюссель

Венгрия остается одной из наиболее зависимых от российской нефти стран Европейского Союза – более 50% импорта сырой нефти здесь до сих пор составляет сорт Urals, который поступает по трубопроводу "Дружба".

Однако новая геополитическая реальность и санкционный режим ЕС заставляют Будапешт пересматривать свои энергетические привычки.

Венгрия должна отказаться от использования российской сырой нефти до 2027 года.

Эта задача выглядит вполне возможной.

О том, почему Венгрии до сих пор приходится импортировать нефть из РФ, как она может избавиться от зависимости от российских энергоносителей, а также, что делать в таких условиях ЕС и Украине, читайте в статье специалиста по коммуникациям Razom We Stand Максима Гардуса Сорвать Орбана с крючка Кремля: как заставить Венгрию отказаться от российской нефти. Далее – краткое ее изложение.

Главная причина, почему Венгрия до сих пор импортирует более половины нефти из России, заключается в техническом наследии.

Два ключевых НПЗ компании MOL – в Сазхаломбатте (Венгрия) и Братиславе (Словакия) – спроектированы именно под российскую нефть еще во времена СССР.

Центральную роль здесь играет магистральный нефтепровод "Дружба" – исторический канал поставки Urals. Из-за отсутствия собственных портов Будапешт много лет не инвестировал в диверсификацию маршрутов, делая ставку на дешевый российский ресурс.

Переход на легкие сорта требует не просто контрактов на поставку, а глубокой модернизации установок гидрокрекинга, систем смешивания и хранения, а также обновления портфеля технологических решений.

Отдельно можно заметить, что зависимость соседней Словакии от нефти РФ гораздо больше – 87%, по подсчетам CREA.

Однако, в отличие от Венгрии, Словакия никаких намерений по диверсификации даже не анонсирует. Что и обусловливает более жесткую позицию Братиславы в вопросах, касающихся отказа от российских энергоресурсов.

Теоретически Венгрия уже имеет альтернативу в виде Адриатического трубопровода JANAF через Хорватию. Кроме того, обсуждается восстановление нефтепровода Одесса-Броды, возможно строительство нового нефтепровода в Сербию (но это не будет считаться заменой российского сырья, потому что сербская компания "Нефтяная индустрия Сербии" принадлежит ПАО "Газпромнефть"), а также Венгрия уже закупает нефть в Азербайджане (недостаточные объемы).

Аналитики Центра восточных исследований OSW отмечают: все альтернативы – будь то Адриатический маршрут через JANAF или новый сербский трубопровод – имеют узкие места в тарифах, сроках и политических договоренностях.

С другой стороны, довольно непоследовательная и неуверенная критика Адриатического маршрута со стороны Будапешта позволяет предположить, что Венгрия задержалась с диверсификацией и держит "исключение" для себя как рычаг в диалоге с ЕС. Это создает риск для европейской энергетической безопасности.

Пока Венгрия пользуется "Дружбой", санкционная политика ЕС имеет уязвимое место.

Впрочем, несмотря на эти риски, большинство обозревателей признают: остановить переход невозможно.

Изменения уже запущены – частичная модернизация заводов, соглашения с Азербайджаном, планирование сербского маршрута – все это делает сценарий отказа от Urals реальным. Вопрос лишь в скорости, ценах и том, кто готов помочь закрыть "технический и финансовый разрыв".

Если Брюссель хочет реально отрезать российскую нефть от рынка Центральной Европы, нужно четкое условие: финансовая помощь Венгрии и MOL должна сопровождаться жестким обязательством перейти на альтернативную нефть.

Так что задача очевидна: Киев и Брюссель должны синхронно давить, защищать конкуренцию на рынке нефтепродуктов и напоминать об общих правилах для всех, а также требовать четких и измеримых результатов.

Подробнее – в материале Максима Гардуса Сорвать Орбана с крючка Кремля: как заставить Венгрию отказаться от российской нефти.