В ЕС по состоянию на апрель снизилось количество ходатайств о предоставлении убежища

По итогам апреля 2025 года в странах ЕС подано меньше ходатайств о предоставлении убежища, чем в марте, и значительно меньше, чем в апреле 2024 года.

Об этом 17 июля сообщил Евростат на основе обобщенных данных от стран-членов, пишет "Европейская правда".

В течение апреля 2025 года первичные ходатайства о международной защите в ЕС подали 48 520 человек. Это на 16% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 37% меньше, чем за апрель 2024 года. Среди заявителей – 1570 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, в основном это дети из Сирии, Афганистана и Египта.

Количество повторных заявок составляет 7 245, что лишь на 1-2% меньше, чем в предыдущем месяце и в апреле 2024 года.

Апрель стал третьим подряд месяцем, когда оба показателя уменьшаются.

75% первичных заявок от просителей убежища приходится на Испанию, Францию, Германию и Италию.

Относительно количества собственного населения страны наибольшая концентрация заявок на убежище – в Греции, на Кипре и в Испании.

Самой многочисленной группой среди просителей убежища являются граждане Венесуэлы, Афганистана, Сирии, а также украинцы, от которых поступило 2115 заявок (отметим, убежище-asylum и временная защита – совершенно разные юридические механизмы с разными условиями. Абсолютное большинство граждан Украины, выехавших из-за войны, получили право на проживание в ЕС именно по механизму временной защиты).

Напомним, 15 июля Совет ЕС окончательно продлил временную защиту для украинцев до марта 2027 года.

После 4 марта 2027 года, когда временная защита в ЕС для украинцев завершится, им будут помогать беспрепятственно вернуться в Украину или же изменить статус пребывания в Европейском Союзе для тех, кто имеет там работу или учебу. Перечень предложенных рекомендаций можно прочесть здесь.