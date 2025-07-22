ЕС не рассматривает возможность приостановки финансирования Украины из-за проблем с НАБУ и САП

Европейский Союз пока не собирается поднимать вопрос о приостановке финансовой помощи Украине из-за действий украинской власти в отношении НАБУ и САП.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды", заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

"На данный момент этот вопрос не обсуждается", – заявил Мерсье „ЕвроПравде".

Он пояснил, что, когда речь идет о финансовой поддержке, которую предоставляет ЕС Украине, существует ряд систем решений и механизмов контроля, которые теоретически могут быть применены.

"Итак, превентивные механизмы существуют. Но посмотрим, дойдем ли мы вообще когда-нибудь до этого", – сказал представитель Еврокомиссии.

В то же время он отметил, что Евросоюз обеспокоен ситуацией с НАБУ и САП.

Послы государств "Группы семи" 21 июля выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро.