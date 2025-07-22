Качка попытался убедить ЕС, что закон об "убийстве" НАБУ не вредит евроинтеграции

Новоназначенный вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заверил ответственную за расширение ЕС Марту Кос, что украинская власть не отказывается от своих антикоррупционных обязательств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил вечером 22 июля.

Качка рассказал, что провел телефонный разговор с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос на фоне принятия Верховной Радой скандального закона о НАБУ и САП, и заверил ее в том, что Украина не отказывается от принципов верховенства права и антикоррупционных реформ.

(1) Had a phone call w/ @MartaKosEU. Confirmed 🇺🇦's commitment to the rule of law & anti-corruption. Underlined that today’s decisions @verkhovna_rada do not intend to threaten the institutional independence of NABU or SAPO. All core functions remain intact. pic.twitter.com/QyLtfPI8UA – Taras Kachka (@taraskachka) July 22, 2025

"Компромиссов в вопросе антикоррупционных реформ не будет – Украина серьезно относится к этому. Наша повестка реформ и обязательства, связанные с вступлением, остаются в полной силе", – добавил он.

Напомним, Марта Кос заявила, что "серьезно обеспокоена" результатом голосования Верховной Рады за проект №12414, согласно которому НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора, и назвала это "серьезным шагом назад".

Представитель Еврокомиссии (еще до голосования в Раде) прокомментировал, что Евросоюз обеспокоен ситуацией вокруг НАБУ и САП, но в ЕС пока не собираются поднимать вопрос о приостановке финансовой помощи Украине.

Послы государств "Группы семи" 21 июля выразили обеспокоенность следственными действиями Службы безопасности Украины в отношении Национального антикоррупционного бюро.