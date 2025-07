Качка попытался убедить ЕС, что закон об "убийстве" НАБУ не вредит евроинтеграции

Новоназначенный вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заверил ответственную за расширение ЕС Марту Кос, что украинская власть не отказывается от своих антикоррупционных обязательств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил вечером 22 июля.

Качка рассказал, что провел телефонный разговор с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос на фоне принятия Верховной Радой скандального закона о НАБУ и САП, и заверил ее в том, что Украина не отказывается от принципов верховенства права и антикоррупционных реформ.

(1) Had a phone call w/ @MartaKosEU. Confirmed 🇺🇦's commitment to the rule of law & anti-corruption. Underlined that today’s decisions @verkhovna_rada do not intend to threaten the institutional independence of NABU or SAPO. All core functions remain intact. pic.twitter.com/QyLtfPI8UA