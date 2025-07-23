Министр энергетики США назвал санкции против нефти РФ "реальной возможностью"

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что введение санкций против российской нефти с целью прекращения войны в Украине является "очень реальной возможностью".

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Президент Дональд Трамп заявил в этом месяце, что Вашингтон может ввести 100% пошлины на покупателей российской нефти и другие санкции, если Москва не согласится на заключение важного мирного соглашения с Украиной, срок которого истекает в начале сентября.

"Это огромное давление на Россию. Это самое большое давление, которое можно на них оказать", – сказал Райт.

Райт заявил, что США являются крупнейшим в мире производителем нефти и газа, а это означает, что США могут принять меры, которые раньше были немыслимы.

"Мы можем делать то, чего не могли делать раньше", – сказал он.

Несмотря на такую позицию, администрация Трампа еще не ввела серьезных нефтяных санкций против России.

Однако стоит отметить, что в 18-й пакет санкций Европейского Союза против России вошел пункт о снижении "ценового потолка" на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель и введении динамической процедуры пересмотра этого показателя, чтобы он имел эффект.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, приветствуя одобрение послами ЕС 18-го пакета санкций против РФ, призвал США нанести сокрушительный санкционный удар по России и тем, кто ее поддерживает.