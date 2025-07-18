"Время для идеального шторма настало": глава МИД Литвы призвал США ударить по РФ санкциями

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, приветствуя одобрение послами ЕС 18-го пакета санкций против РФ, призвал США нанести сокрушительный санкционный удар по России и тем, кто ее поддерживает.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в соцсети Х.

По словам Будриса, новым пакетом Европа наносит санкционный удар, который Россия не сможет проигнорировать.

"Благодаря дальнейшим санкциям против более 100 судов теневого флота, 22 российских банков, запрету на "Северный поток-1" и "-2" и снижению верхней границы цены на нефть, мы гарантируем, что Россия будет продолжать идти курсом исчерпания у нее кровавых денег", – написал литовский министр.

"ЕС проложил путь. Теперь настало время для идеального шторма – Сенат США должен проголосовать за законопроект о санкциях против России, накладывающий сокрушительное бремя на российскую экономику и тех, кто подпитывает российскую захватническую войну", – добавил он.

Напомним, утром 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.

Вечером 17 июля обе страны сообщили Совету ЕС, что готовы отказаться от блокировки.

Больше о предпосылках этих событий читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо между двух огней: почему Словакия блокирует санкции против РФ и что хочет взамен.