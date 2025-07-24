СМИ: Макрон отменил встречу с главой МВД после спора на заседании правительства

Президент Франции Эмманюэль Макрон в последний момент отменил запланированную на четверг встречу с главой МВД Брюно Ретайо, поскольку был раздражен его поведением на заседании правительства.

Об этом сообщает Le Figaro, информирует "Европейская правда".

Встреча между Макроном и Ретайо должна была состояться 24 июля после обеда.

Вместо этого французский президент попросил премьер-министра Франсуа Байру принять главу МВД вместо себя.

Как указано, Байру встретится с Ретайо после возвращения из Анже. В ходе встречи они обсудят вопросы, связанные с возглавляемым Ретайо министерством.

Отмена встречи произошла на фоне конфликта между Макроном и Ретайо.

Министр публично высказал мнение, что "макронизм завершится вместе с эпохой Макрона в 2027 году" – когда состоятся президентские выборы после его второй каденции.

Также глава МВД заявил, что его присутствие в правительстве не стоит считать "поддержкой макронизма" и это мотивировано лишь "общим интересом" и нежеланием допустить к власти крайних левых.

Политики президентского лагеря в ответ разразились критикой.

В то же время Ретайо говорит, что"не видит причин" покидать правительство, несмотря на напряженность в отношениях с Макроном.