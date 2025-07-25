Послы G7 приветствуют шаги по восстановлению независимости НАБУ и САП

Послы стран "Группы семи" в пятницу приветствовали решение украинской власти принять новый закон для обеспечения независимости антикоррупционных органов.

Об этом говорится в их заявлении на Х, сообщает "Европейская правда".

Послы G7 отметили, что приветствуют обязательства президента Владимира Зеленского "быстро восстановить и обеспечить независимость антикоррупционных органов".

"Дальнейший прогресс в реформах борьбы с коррупцией и верховенства права является требованием украинского общества, предпосылкой интеграции в ЕС и ключевым для бизнес-климата", – добавили они.

Дипломаты также пообещали "внимательно следить за развитием событий" и выразили надежду, что Верховная Рада быстро примет соответствующий закон.

На фоне проблем, созданных принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, президент Зеленский заверил, что не хочет рисковать евроинтеграцией Украины.

24 июля в Еврокомиссии приветствовали готовность украинской власти исправить ситуацию с САП и НАБУ и отметили, что будут тесно сотрудничать с украинской стороной, чтобы убедиться, что ее замечания должным образом учтены.

На следующий день председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что внесенный президентом законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП должны рассмотреть 31 июля.

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