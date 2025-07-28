Какие три отрасли Украина может усилить на фоне изменений в ЕС

Европейский Союз вступает в новую фазу переосмысления своих стратегических приоритетов – от декарбонизации до конкурентоспособности.

Цель простая, но масштабная – уменьшить внешние зависимости и превратить ЕС в глобального игрока с собственной индустриальной и безопасностью основой.

Итак, теперь Брюссель будет делать акцент на обороне, промышленной конкурентоспособности и новых задачах сельского хозяйства.

Среди всех секторов экономики три отрасли – оборонная промышленность, сталелитейный сектор и сельское хозяйство – являются одновременно определяющими для украинской экономики и критически важными для политической повестки дня ЕС.

О вызовах и возможностях для Украины на фоне изменений в Евросоюзе читайте в колонке старшего советника FTI Consulting Brussels Ольги Бельковой Три двигателя евроинтеграции: в каких сферах Украина может стать незаменимой для ЕС. Далее – краткое изложение.

Автор колонки напоминает, что российская агрессия стала катализатором для развития оборонной промышленности Украины. В то же время возникает важный вопрос: что будет с "оборонкой" после окончания войны?

После окончания войны, предупреждает Белькова, есть риск возвращения к фрагментированному внутреннему рынку с ограниченным спросом и нестабильным финансированием.

Следовательно, ключевая задача – позиционировать Украину как долгосрочного партнера в производстве и разработке.

Старший советник FTI Consulting Brussels считает, что это возможно благодаря участию в Европейском оборонном фонде (EDF), созданию совместных предприятий с европейскими производителями, политическому продвижению украинской роли в системе совместной обороны ЕС.

Между тем Европа определяет, кто и откуда будет поставлять сталь для ее оборонного, энергетического, транспортного производства. Белькова уверена, что Украина может и должна стать частью этой внутренней европейской логики.

Сталелитейная промышленность, напоминает автор колонки, является одной из ключевых для Украины, которая после 2022 года сохраняет стратегическое значение для экономической стабильности страны.

В марте 2025 года Еврокомиссия представила Steel and Metals Action Plan – первую комплексную индустриальную стратегию для сталелитейного сектора. Она предусматривает пересмотр антидемпинговых правил, новые критерии происхождения, защитные меры против перепроизводства, а также поддержку перехода к "зеленой стали" через механизмы Clean Industrial Deal.

"Если не интегрироваться в общие правила игры как особый партнер-кандидат – есть риск остаться на периферии внутреннего рынка ЕС, который все больше защищает "!своих" производителей", – предупреждает старший советник FTI Consulting Brussels.

Поэтому, по ее мнению, Украина должна: добиваться статуса партнера и добиваться исключения из CBAM (налог на товары, производство которых расположено за пределами ЕС и связано с высоким уровнем выбросов парниковых газов); создавать совместные проекты с европейскими компаниями; участвовать в программах модернизации, доказывать соответствие стандартам.

Кроме того, автор колонки напоминает, что и послевоенный агросектор Украины может стать уязвимым, если не добьется гибкости в европейских регуляциях и не получит поддержки для сохранения доступа к Азии и Африке.

Она считает, что участие в создании новой политики глобальной продовольственной безопасности вместе с ЕС – это путь к превращению Украины из конкурента в незаменимого партнера.

Итак, по словам Бельковой, Киев должен: добиваться частичного исключения из аграрных регуляций, которые являются предпосылкой для доступа к субсидиям, учитывая статус стратегического партнера в сфере продовольственной безопасности; инвестировать в "зеленую" агротехнологию (органика, контроль удобрений, регенеративное земледелие); согласовывать с ЕС новые квоты, механизмы распределения экспорта и участие в совместных программах, включая "Made in Europe".

Подробнее – в колонке Ольги Бельковой Три двигателя евроинтеграции: в каких сферах Украина может стать незаменимой для ЕС.