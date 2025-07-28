Посол в Берлине о НАБУ и САП: Германия не будет закрывать глаза на вопросы антикоррупции

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что в помощи Киеву на пути в Европейский Союз Берлин не будет закрывать глаза на вопросы антикоррупции и верховенства права, ведь это часть базовых установок ЕС.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Комментируя закон №12414, принятый на прошлой неделе, который делает НАБУ и САП зависимыми от генерального прокурора, Макеев подчеркнул, что антикоррупция, а также верховенство права – это часть базовых установок Европейского Союза, и эти вопросы просто не подлежат сомнению.

"Когда ты берешь на себя лидерскую функцию в помощи Украине на этом пути – а Германия именно это и делает – то вряд ли стоит ожидать, что будут закрывать глаза на базовые вопросы", – подчеркнул посол Украины в Германии.

Относительно движения Украины в Европейский Союз, Макеев выразил надежду на нововведение, о котором договорились президент Владимир Зеленский и канцлер Фридрих Мерц в Берлине.

"Это возобновление украинско-германских межправительственных консультаций. У Германии этот формат существует с избранными странами мира – с Францией, с Польшей, с Японией. Мы будем работать над тем, чтобы европейская интеграция стояла в центре всех взаимодействий", – подчеркнул он.

Также он прокомментировал недавнее выступление Мерца в Бундестаге по бюджету ЕС, где он сказал, что не видит необходимости предусматривать вступление Украины в многолетнюю финансовую рамку до 2034 года.

Макеев заверил, что проговорит и выяснит, что имелось в виду, как только вернется в Берлин из Киева.

"Очень надеюсь, и даже уверен, что в этом заявлении Фридрих Мерц не имел в виду, что Украина не вступит в ЕС до 2034 года, или что Германия не видит Украину членом ЕС до этого времени. Это абсолютно не в стиле сегодняшнего правительства", – подчеркнул он.

Посол напомнил, что merit-based approach, то есть подход, основанный на достижениях, остается для немцев основой политики по этому вопросу.

"Более того, Германия четко заявляет, что она берет на себя лидерство в приведении Украины в ЕС и в координации этой работы с нашими партнерами. В том числе, в преодолении тех препятствий, которые сегодня стоят, как вето разных стран. Они активно с нами взаимодействуют и открыты к нашим просьбам", – подытожил Макеев.

25 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что внесенный президентом законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП должны рассмотреть 31 июля.

На фоне проблем, созданных принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, президент Зеленский заверил, что не хочет рисковать евроинтеграцией Украины.

Подробнее читайте в интервью с послом: "Украина хочет не только получать помощь Германии. Нам есть что им предложить"