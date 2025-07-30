ЕС призывает Черногорию отказаться от спорной реформы разведки

В Европейском Союзе призвали власти Черногории пересмотреть законопроект, который может существенно увеличить полномочия внутренней разведки и, по словам критиков, легализовать сбор персональных данных граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

В среду комитет по вопросам безопасности и обороны парламента Черногории поддержал быстрое принятие законопроекта об Агентстве национальной безопасности (ANB), который правительство внесло по экстренной процедуре.

Предложенные изменения предоставят ANB широкий доступ к персональным и институциональным данным, в частности банковской информации, метаданным телекоммуникаций и реестрам гражданского общества, без предварительного одобрения суда.

Европейская комиссия призвала власти Черногории объяснить правовые основания и необходимость этих изменений.

"Мы внимательно следим за развитием событий, связанных с этим законопроектом. Любые законодательные изменения в этом чувствительном секторе должны быть прозрачными, юридически обоснованными и открытыми для всестороннего правового анализа", – заявил представитель Европейской Комиссии Гийом Мерсье.

Между тем более двух десятков черногорских общественных организаций призвали отменить принятие законопроекта и вынести его на общественное обсуждение.

По их мнению, предложенные изменения ставят под угрозу конституционные права граждан Черногории и нарушают международные правовые обязательства страны.

Законопроект появился в чувствительный момент для Черногории, которая стремится вступить в Европейский Союз.

Переговоры о вступлении с Черногорией продолжаются с июня 2012 года. В декабре 2024 года страна впервые за семь лет закрыла три раздела переговоров о вступлении, а в июне – еще один.

И европейские, и черногорские чиновники считают, что Черногория может закрыть все переговорные разделы до 2026 года и вступить в ЕС до 2028-го. Больше о том, как прогресс Черногории в вступлении в ЕС влияет на евроинтеграцию Украины, читайте в статье.