Трамп заявил, что готовность Канады признать Палестину навредит торговым переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовность Канады признать Палестину как государство осложнит канадско-американские переговоры о новых условиях торговли.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своей социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп заявил, что поддержка Канадой признания Палестины государством негативно повлияет на торговые переговоры с США.

"Только что Канада объявила, что поддерживает государственность для Палестины. Это очень осложнит для нас заключение с ними торгового соглашения", – написал Трамп.

В другом посте он заявил, что не собирается откладывать анонсированный на 1 августа крайний срок, когда для партнеров без обновленных торговых соглашений начнут действовать высокие тарифы, и это будет "большим днем для Америки".

Напомним, Канада стала одной из более чем десятка западных государств, выступивших с совместным заявлением-призывом поддержать признание Палестины государством.

27 июня Трамп заявил, что прекращает все торговые переговоры с Канадой после того, как она начала вводить налог на цифровые услуги, направленный против американских ИТ-гигантов.

Через несколько дней правительство Канады заявило о возобновлении торговых переговоров с США после того, как Канада отменила свой план налогообложения американских технологических компаний.

На прошлой неделе Трамп заявил, что торговые переговоры с Канадой не являются приоритетом для его администрации, и вместо заключения соглашения он может решить просто оставить существующие импортные пошлины в силе.