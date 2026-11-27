В Испании лидер ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль заявил: его не удивляет то, что Европейская комиссия "отклонила национальный приоритет", и что его партия участвует в выборах в это воскресенье, "чтобы свергнуть Европейскую комиссию".

Об этом сообщает EFE, информирует "Европейская правда".

Об этом Абаскаль заявил 27 ноября, отвечая на вопрос о заявлении европейского комиссара по внутренним делам Магнуса Бруннера, сделанном в Брюсселе, о том, что закон, применяющий понятие "национального приоритета" в Валенсийском автономном сообществе, нарушает европейское законодательство, требуя более пяти лет регистрации по месту жительства для получения права на приобретение социального жилья.

"Мы баллотируемся на выборах, чтобы изменить ситуацию, изменить законы и свергнуть Европейскую комиссию", – заявил лидер партии Vox.

В этом контексте он рекомендовал Народной партии Испании присоединиться к тем, кто хочет "положить конец дискриминации европейцев в Европе и испанцев в Испании", поскольку то, что делает Европейская комиссия, по его мнению, является "предательством наших народов".

"Мы баллотируемся именно для того, чтобы положить конец этой измене и изменить законы", – добавил он.

Напомним, 29 ноября в Испании состоятся выборы. Согласно результатам опросов, опубликованным в понедельник, оппозиционная Народная партия (PP) и ультраправая Vox имеют значительные шансы получить большинство в парламенте, что поможет им сформировать новое правительство, несмотря на недавнее укрепление позиций правящей Социалистической партии (PSOE).

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