Мерц обещает и впредь поддерживать Украину: "Ресурсы дипломатии исчерпаны"

Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду, 9 июля, заявил, что "дипломатические средства" по урегулированию российско-украинской войны исчерпаны и пообещал дальнейшую помощь Украине.

Об этом он сказал во время дебатов по бюджету в Бундестаге, пишет "Европейская правда".

Мерц во время дебатов пообещал дальнейшую помощь Германии Украине.

"Мы должны трезво оценить текущую угрожающую ситуацию. Мы должны принять важные решения. Мы продолжим помогать Украине, даже несмотря на сопротивление пророссийских правых сил здесь, в этом парламенте. Мы продолжим эту поддержку", – заверил он.

Затем немецкий канцлер подчеркнул: "средства и ресурсы дипломатии исчерпаны".

"Средства и ресурсы дипломатии исчерпаны, когда преступный режим открыто ставит под сомнение право на существование целой страны, применяя военную силу, и стремится уничтожить политический строй свободы на всем европейском континенте. Федеральное правительство, которое я возглавляю, сделает все от него зависящее, чтобы этого не произошло", – подчеркнул Мерц.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус в июне заявил, что немецкая сторона предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 1,9 миллиарда евро.

Германия также ведет "интенсивные переговоры" с США о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны Patriot.