Глава МИД Чехии предостерег Украину от сворачивания реформ: поддержка не безгранична

Глава МИД Чехии Ян Липавский, начавший в понедельник визит в Украину, предостерег Киев от замедления темпа реформ, подчеркивая: поддержка не безгранична.

Об этом Липавский написал в колонке, вышедшей на "Европейской правде".

По словам министра, украинцы осознают, что в будущем безопасность и процветание страны обеспечит только интеграция страны в Европейский Союз и НАТО.

Он заверил, что на этом пути Украина имеет поддержку Праги – но помощь, однако, имеет свои условия. "В этом Украина имеет нашу большую поддержку, хотя и не безграничную", – написал Липавский.

Министр дал понять, что поддержка продолжится при условии, что Украина будет придерживаться определенных требований.

"Украина не должна замедлять реформы в стране, так же как и не должна ставить под сомнение верховенство права и антикоррупционные меры. Это – хрупкие, но необходимые составляющие правил украинского пути в Европу. Мы не отступим от этих требований", – заявил глава чешской дипломатии.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский 11 августа начал свой шестой визит в Украину.

