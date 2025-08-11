Мерц подтвердил переговоры с лидерами США и Европы и озвучил ключевые темы

Немецкий канцлер Фридрих Мерц подтвердил, что созвал на среду, 13 августа, виртуальные переговоры европейских лидеров о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава немецкого правительства написал в Х.

По словам Мерца, в ходе переговоров речь пойдет о "вариантах давления на Россию, о возможных мирных переговорах, территориальных претензиях и гарантиях безопасности".

"Для этого мы обменяемся мнениями с президентом Трампом и вице-президентом Венсом, а также с главами государств и правительств Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, с президентом Европейской комиссии, президентом Совета ЕС и генеральным секретарем НАТО", – отметил он.

В Еврокомиссии ранее официально подтвердили участие в переговорах Урсулы фон дер Ляйен.

По данным СМИ, 13 августа состоятся три подряд видеоконференции: сначала в 14:00 пройдут переговоры продолжительностью около часа с участием лидеров Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Финляндии, главы Еврокомиссии и Евросовета, генсека НАТО и президента Украины.

После состоится еще одно обсуждение – с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом, лидерами ЕС и Зеленским.

В 16:30 начнется еще одно обсуждение – с лидерами "коалиции решительных" под председательством Германии, Великобритании и Франции.