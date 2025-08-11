Трамп не доволен необходимостью менять Конституцию Украины для обмена территориями

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство аргументами президента Украины Владимира Зеленского о том, что для обмена территориями в рамках потенциального мирного соглашения необходимо было бы вносить изменения в Конституцию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в общении со СМИ 11 августа.

Трамп, комментируя ожидаемые переговоры вокруг российско-украинской войны, сказал, что у него "хорошие отношения" с Зеленским, но он (Трамп) "не согласен с тем, что он сделал, потому что эта война не должна была начаться".

Далее он выразил недовольство объяснениями украинского лидера об ограничениях, которые существуют для потенциальных договоренностей с РФ.

"Меня немного удивил тот факт, что Зеленский сказал, что ему нужно будет конституционное согласование – то есть он получил согласие, чтобы начать войну и убийства, но нужно согласие для обмена территориями. Потому что будет некоторый обмен территориями, я знаю это от России и разговоров со всеми, и это будет на лучше для Украины", – сказал Трамп.

Он добавил, что потенциальная договоренность будет означать также "нечто плохое для обеих сторон".

Напомним, в выходные Зеленский заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России во время обсуждения мирного соглашения и отметил, что "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины, отступать от этого никто не будет и не сможет".

Вице-президент США Джей Ди Венс перед этим предположил, что ни Украина, ни РФ не будут удовлетворены тем урегулированием войны, к которому могут прийти при посредничестве США.

Напомним, стало известно, что на 13 августа планируются масштабные переговоры в различных комбинациях – с участием европейских лидеров, США и Украины.