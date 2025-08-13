В ЦИК рассказали, как Украина должна изменить законодательство о партиях и выборах для вступления в ЕС

До вступления в Европейский Союз Украина должна будет изменить ряд правил партийной жизни.

Об этом говорится в материале заместителя председателя ЦИК Виталия Плукара и советника председателя Александра Клюжева на "Европейской правде".

В утвержденной правительством дорожной карте по вопросам верховенства права Украина взяла на себя обязательства подготовить и принять закон, который определит порядок участия граждан Украины в выборах в Европейский парламент – как в голосовании, так и в баллотировании. Также Украина должна установить аналогичные правила для граждан ЕС, которые постоянно проживают в Украине.

Хотя эти нормы начнут действовать только после вступления Украины в ЕС, подготовка такой стратегической основы уже определена одним из приоритетов.

Украина должна не только адаптировать положения действующей директивы относительно избирательных прав граждан ЕС, но и самостоятельно определить большинство аспектов организации выборов в Европарламент на собственной территории.

В целом право ЕС устанавливает лишь базовые принципы организации выборов в Европейский парламент, которые являются общими для стран-членов ЕС. Прежде всего то, что граждане ЕС, переехавшие жить, работать или учиться в другую страну Евросоюза, имеют право голосовать и баллотироваться на выборах в Европарламент в той стране, где проживают, на тех же условиях, что и ее граждане.

К общим принципам организации выборов в Европарламент относится и применение пропорциональной избирательной системы. Но в каждой стране она может работать по-разному.

Во время будущей реформы партийного законодательства Украине следует обеспечить участие граждан других государств ЕС во внутрипартийных процессах на всех уровнях. Европейские институты подчеркивают право таких граждан быть еще и членами политических партий в стране проживания.

О необходимости реформирования партийного законодательства говорится в дорожной карте по вопросам функционирования демократических институтов, которая также принята правительством.

