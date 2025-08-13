Разведка Британии проанализировала последние воздушные атаки РФ на Украину

В июле 2025 года Россия запустила против Украины примерно 6 200 дронов-камикадзе, что стало новым месячным рекордом – эти действия являются частью тактики по истощению украинской ПВО.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду, сообщает "Европейская правда".

Июльский рекорд превысил июньские цифры, когда РФ запустила по Украине примерно 5 600 дронов.

Российские дроны-камикадзе продолжают использоваться в сочетании с лучшими российскими ракетами с целью повышения их боевой эффективности и усложнения действий украинской противовоздушной обороны.

В июле 2025 года также было зафиксировано несколько ежедневных рекордов использования российских дронов-камикадзе, причем значительное количество дронов-приманок использовалось вместе с вариантами с реальными боеголовками.

Это стало стандартной практикой для российской стратегии истощения украинских воздушных сил.

Вместе с тем, российские бомбардировщики дальней авиации сохранили оперативный темп, продолжая демонстрировать устойчивость и боеспособность флота после операции Украины "Паутина".

В июле было зафиксировано семь ударных групп бомбардировщиков дальней авиации, которые выпустили более 70 единиц своих передовых боеприпасов.

На днях разведка Британии проанализировала наступательные действия России в июле, а ранее заявила, что за 2025 год РФ потеряла 260 тысяч военных погибшими и ранеными.