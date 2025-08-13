Розвідка Британії проаналізувала останні повітряні атаки РФ на Україну

У липні 2025 року Росія запустила проти України приблизно 6 200 дронів-камікадзе, що є новим місячним рекордом – ці дії є частиною тактики з виснаження української ППО.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в середу, повідомляє "Європейська правда".

Липневий рекорд перевищив червневі цифри, коли РФ запустила по Україні приблизно 5 600 дронів.

Російські дрони-камікадзе продовжують використовуватися в поєднанні з найкращими російськими ракетами з метою підвищення їхньої бойової ефективності та ускладнення дій української протиповітряної оборони.

У липні 2025 року також було зафіксовано кілька щоденних рекордів використання російських дронів-камікадзе, причому значна кількість дронів-приманок використовувалася разом із варіантами з реальними боєголовками.

Це стало стандартною практикою для російської стратегії виснаження українських повітряних сил.

Разом з тим, російські бомбардувальники дальньої авіації зберегли оперативний темп, продовжуючи демонструвати стійкість і боєздатність флоту після операції України "Павутина".

У липні було зафіксовано сім ударних груп бомбардувальників дальньої авіації, які випустили понад 70 одиниць своїх передових боєприпасів.

Днями розвідка Британії проаналізувала наступальні дії Росії у липні, а раніше заявила, що за 2025 рік РФ втратила 260 тисяч військових загиблими та пораненими.