В Эстонии задержали поляка на попытке переплыть границу с РФ, он собирался на войну

В Эстонии после нелегального пересечения эстонско-российской границы задержали гражданина Польши, его подозревают в намерениях вступить в армию РФ.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще на прошлой неделе, в ночь на 5 августа, однако сообщили о нем только сейчас. Эстонские пограничники заметили попытку пересечь реку Нарва в сторону России на надувном матрасе.

Мужчину догнали и задержали, он оказался 49-летним гражданином Польши. Во время обыска у него обнаружили пророссийскую символику. Далее следствие установило, что он прибыл в Эстонию из Сербии и намеревался вступать в ряды российской армии.

Мужчину взяли под стражу минимум на 2 месяца и предъявили обвинение по статье об участии или поддержке акта агрессии, совершенного иностранным государством.

"Присоединение к армии РФ создает косвенную угрозу для безопасности Эстонии и всех стран-членов ЕС... Мы будем привлекать к ответственности и граждан других стран, которые пытаются поддержать войну РФ", отметил главный прокурор окружной прокуратуры Виру Гарди Андерсон.

В прокуратуре добавили, что случай подтверждает тщательность охраны границы Эстонии с Россией, которая является также внешней границей ЕС.

Ранее в Польше начали расследование против своего гражданина, воюющего на стороне РФ и распространяющего пропаганду.

Весной 2025 года в Финляндии приговорили к пожизненному заключению командира группировки "Русич" за военные преступления в Украине.